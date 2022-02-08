Сегодня наступает 9-й лунный день, который поможет улучшить баланс между работой и личной жизнью. Луна перейдет в растущую фазу и будет находиться в созвездии Тельца. Это поможет знакам зодиака (в особенности земным представителям - Телец, Дева, Козерог) смело воплощать задуманное, принимать помощь и поддержку родных и с благодарностью относиться к советам близким.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня можете смело воплощать всё задуманное. Фокусируйтесь на позитиве и сможете стать еще более успешными. Увидите, что все задачи получатся наилучшим образом, а вашу старательность обязательно заметят дома и на работе.

Телец (21.04 - 21.05)

Благоприятный день в личной жизни и карьере. Для лучшей организации рабочего процесса и предотвращения стресса постарайтесь не планировать свой день слишком тщательно. Лучше сократить свой "to-do list" и сделать день менее напряженным.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Сегодняшний день станет лучшим как для неспешной продуктивной работы, так и для семейного отдыха. Не сомневайтесь в своих силах и не поддавайтесь депрессивным мыслям. Впереди одиноких представителей могут ждать любовные приключения, а семейных представителей знака - пополнение!

Рак (22.06 - 22.07)

Этот день станет хорошим для любых начинаний. Все полученные навыки скоро вам понадобятся. Не сомневайтесь в своём таланте и продолжайте двигаться вперед. Вы идёте в правильном направлении. Скоро трудности останутся далеко позади.

Лев (23.07 - 23.08)

Проведите день активно, с родными или друзьями. Сегодня вам будет невероятно везти - как в работе, так и в личной жизни. Не отказывайтесь от своей мечты. Совсем скоро она станет вашей реальностью. Будьте готовы к новым, приятным изменениям в своей жизни.

Дева (24.08 - 23.09)

Хороший день для отдыха или саморазвития. Ваши близкие могут потребовать столько же вашего внимания, сколько и учеба с работой. Не отказывайте в их маленьких капризах. Если у вас есть возможность сделать кого-то счастливее - не упустите её. Вечером устройте родным приятный вечер за просмотром фильма.

Весы (24.09 - 23.10)

В этот период дела будут решаться легко и довольно удачно. Близкие поддержат вас во всех начинаниях. Всё будет хорошо. Вы сможете завершить важное дело, которое обязательно принесет вам успех. Только важно дать себе немножечко больше времени, чтобы всё получилось.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня день, когда придется выкладываться на 100% и не лениться. Скорее всего, это поможет вам получить повышение на работе или приятный сюрприз от вашего любимого человека. В работе и личной жизни все обязательно наладится.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Нравится вам это или нет, ваша жизнь начнет меняться. Звезды советуют вам не держаться за прошлое, чтобы сохранить свои силы, здоровье и финансы в порядке. Попробуйте направить энергию в конструктивное русло: сделайте все, что зависит от вас, чтобы в новых обстоятельствах стать счастливее, обеспеченнее и успешнее.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня нужно действовать активно и решительно, но не забывать об осторожности. Продолжайте продвигать свою позицию, оставаясь при этом учтивым и мягким человеком. Не держите зла на соперников и не забывайте о своевременной благодарности союзников.

Водолей (21.01 - 20.02)

Отложите грандиозные планы, которые требуют от вас слишком больших затрат энергии. Посвятите день созданию уютной атмосферы дома и на работе. Окружите себя приятными людьми, красивыми предметами, посетите художественный музей. Совместив эстетический вкус с практическими соображениями, вы сможете зарядиться правильными идеями.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Отнеситесь к некоторым трудностям по-философски. С первого взгляда вам может быть трудно оценить настоящее положение вещей, но постарайтесь не спешить с выводами и не торопите события. Справиться с любыми задачами вам поможет проницательность, ответственность и мудрость.