Сегодня наступит 10-й лунный день в созвездии Тельца, который сфокусирует внимание знаков зодиака на материальной стабильности, финансовых операциях и сделках. Однако излишняя озабоченность получением дохода или другими денежными ценностями может негативно сказаться на других аспектах жизни - здоровье, дружбе и семье.

Особенно это касается Овнов, Львов, Дев, Скорпионов и Водолеев, которым 9 февраля звезды советуют, в первую очередь, позаботиться о себе и благополучии своих близких, чтобы рассчитывать на финансовые успехи.

Овен (21.03 - 20.04)

При любых обстоятельствах важно научиться контролировать свои эмоции и использовать внутреннюю силу себе во благо. Помимо здоровья, семьи и дружбы для вас станут основополагающими такие ценности, как истина, справедливость, добро и красота. Возможно, вы захотите уделить время бьюти-процедурам (пилингу, лазерной терапии или инъекционной косметологии).

Лев (23.07 - 23.08)

Ваши ценности могут поменяться с материальных на нравственные. Семья станет вашим главным фактором самореализации. Поэтому важно культивировать доверительное общение с близкими, уважение к младшему и старшему поколению, ответственность, честность, прощение, щедрость. Помните, что это каркас, на котором выстраивается сплоченная сущность конкретной семьи.

Дева (24.08 - 23.09)

Продумайте, как попытаться сплотить вашу семью. Например, можно ввести некоторые традиции, которые сближают родных. Предложите раз в год устраивать совместные путешествия, по выходным собираться с друзьями за настольными играми, посвящать время совместному творчеству, занятиям спортом. Найдите свой собственный способ выявления главных для себя ценностей и начинайте двигаться к ним.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Ценности отношений и любви помогут вам определиться, во что необходимо вкладывать свою энергию, ресурсы и время. Подумайте о том, что значат для вас такие понятия, как близость, верность, доверие и дружба. Возможно, игривость с чувственностью, спонтанностью, уверенностью в себе и страстью помогут преобразовать эти проявления в любовь по отношению к тому, кто находится рядом с вами.

Водолей (21.01 - 20.02)

У Водолеев может появиться внезапное желание ощутить домашний уют, посетить театр, расслабиться под семейный фильм или вкусно поужинать в ресторане. Не сдерживайте своих порывов. Такое времяпровождение также понравится и вашей семье. Однако на первом месте у представителей вашего знака должны быть принципы здоровья: выносливость, сила, ухоженность, энергичность. Подумайте над тем, как приблизиться к ним.

Что касается остальных знаков зодиака, то Близнецы со Стрельцами задумаются над более материальными ценностями. Такими как инвестиции, доходность бизнеса, достижения и накопление капитала.

Рыбы будут стремиться сохранить свои активы любой ценой, проявляя амбициозность и стремясь занять наиболее выигрышную позицию в компании. Честолюбие станет вашей ошибкой, поэтому звезды советуют проявить бдительность.

Козероги и Весы захотят продемонстрировать свое господство, превосходство и власть, однако жизнь проверит их статус на прочность.

Раки и Тельцы будут грезить своим домом, имущественными моментами, покупками, чтобы выглядеть в глазах окружающих престижно. Впрочем, демонстрация роскошной и статусной жизни может обернуться для вас целым набором разнообразных неприятностей. Будьте аккуратны!