В Кремле прокомментировали решение президента США Джо Байдена об отправке в Европу дополнительных войск.

Об этом пишет РИА "Новости".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что США таким образом усиливают напряженность.

"Мы постоянно призываем наших американских контрагентов прекратить нагнетать напряженность на Европейском континенте. К сожалению, американцы продолжают это делать. Причем речь идет в данном случае не просто о провокационных заявлениях о том, что скоро наступит война, все заплатят страшную цену и так далее. Речь идет о направлении именно американских солдат в европейские страны вблизи наших границ. Очевидно, что это не шаги, которые направлены на деэскалацию напряженности, а, напротив, это действия, которые ведут к усилению этой напряженности. Только так к этому можно относиться", - сказал он.

Пресс-секретарь президента добавил, что в свете отправки США дополнительных сил в Европу любые меры России для обеспечения безопасности и интересов абсолютно понятны.

Отвечая на вопрос о каких мерах идет речь, Песков пояснил, что речь идет о тех мерах, которые "считают необходимыми те, кто занимается обеспечением нашей безопасности".

Напомним, Пентагон в ближайшие дни дополнительно направит в Румынию, Польшу и Германию около двух тысяч солдат. В американском оборонном ведомстве также заявили, что при необходимости будут перебрасывать свои войска в пределах Европы.

В ответ на это пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США направляют дополнительные подразделения военнослужащих в Германию, Польшу и Румынию, чтобы успокоить союзников в Европе.

Вместе с тем ранее в Кремле заявили, что у России есть причины беспокоиться из-за переброски войск США в Европу.