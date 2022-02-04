В Кремле негативно оценили утверждения заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что это Россия виновата в утечке ответов США и НАТО по безопасности, которые обнародовала испанская газета El País.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России.

"Относимся негативно. Не допускаем (такую возможность - Ред.). К нашему сожалению, наши американские коллеги очень часто бывают уверены в том, что впоследствии оказывается неправдой", - сказал он.

Напомним, El País опубликовала копии этих документов 2 февраля. Из ответов НАТО и США на предложения России по безопасности следует, что главное требование РФ о гарантиях невступления Украины в альянс не обсуждается. При этом в США и НАТО призвали Россию "немедленно деэскалировать ситуацию около Украины проверяемым, своевременным и прочным образом". Подробнее о том, что написано в документах, мы анализировали в отдельном материале.

Также мы писали, что Госдеп подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа США и НАТО.