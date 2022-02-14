Предстоящая неделя - с 14 по 20 февраля - станет удачной для того, чтобы начать делать то, что вы откладывали в долгий ящик. Важно совмещать продуктивную работу с таким же насыщенным и продолжительным отдыхом, не засиживаться в соцсетях, по возможности уменьшить своё "экранное время" за компьютером и смартфоном. Такой баланс поможет достичь гармонию и успех в любом деле.

Составили подробный прогноз на эту неделю для всех знаков зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

В середине недели вам улыбнется удача, если вы проявите гибкость и будете внимательны к мелочам. Утверждайте кардинальные решения и находите время для культурных вечеров. Не обращайте внимание на трудности на вашем пути, вы сможете вплотную приблизиться к планам, о которых боялись даже подумать несколько лет назад.

Телец (21.04 - 21.05)

Не бойтесь рисковать, но и не спешите с действиями, поступайте четко и обдуманно. Беритесь за дело с раннего утра и тщательно работайте над ним в течение дня. Только так вы сможете добиться потрясающих результатов. Вечером не забывайте о качественном отдыхе и не перегружайте минуты релакса алкоголем, который только высосет из вас энергию.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Неделя Близнецов будет интересной и полезной. Смотрите на привычные ситуации немного шире - и поймете, что именно вас беспокоит долгое время. Если чувствуете перед кем-то свою вину, на этой неделе у вас будет возможность всё исправить, воспользуйтесь этим шансом. После этого успех нужно отпраздновать, вы будете нуждаться в отдыхе, почестях и расслаблении.

Рак (22.06 - 22.07)

Для вас не работать было бы самым верным решением на этой неделе, но вы так вряд ли умеете. Поэтому запасайтесь оптимизмом и совершенствуйтесь в профессионализме. 14 февраля станет идеальным днем для творческого и романтического самовыражения. А последующие дни уделите подведению итогов и обсуждению ваших дальнейших планов в семейном кругу.

Лев (23.07 - 23.08)

Неделя великих перемен, за которыми вам просто нужно спокойно наблюдать и чуть-чуть подождать, чтобы все проблемы разрешились благоприятно. Также на этой неделе старайтесь не давать никому в долг. Звезды не обещают, что заимствованное к вам скоро вернется. Конец недели - удачный период для укрепления отношений с друзьями, родственниками и соседями.

Дева (24.08 - 23.09)

Главной целью на этой неделе станет самореализация. С ней вы легко справитесь с планированием бюджета, покупкой бытовой техники и необходимых гаджетов. Правильно расставьте приоритеты дел на эту неделю. Однако чтобы достичь успеха, вам не помешает самоорганизация и дисциплина. Поэтому распределите силы с умом, придерживайтесь во всём баланса.

Весы (24.09 - 23.10)

Неделя будет благоприятна для реализации планов, собственных хобби и экспериментов. Попробуйте что-то новое и необычное. Можете обратиться за советом к любимому человеку. И не бойтесь рисковать. Если отпустите все сомнения, удача будет сопутствовать вам на каждом шагу. Выходные - благоприятное время для расслабленного отдыха.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Обстоятельства будут складываться в вашу пользу. В жизни начинается период перемен. Вы будете полны сил и, быть может, вам выпадет возможность воплотить в реальность свою давнюю заветную мечту. Звезды советуют вам уделить время самопознанию, внимание - вашим хобби и не отворачиваться от самого себя. Среди недели вас могут ждать весьма перспективные знакомства. Найдите время для встречи с друзьями.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Мелочи жизни принесут вам массу удовольствия на этой неделе. Найдите время, чтобы посетить парикмахера или стоматолога, сделать то, что давно планировали. Если захочется попробовать в жизни что-то новое, придется приложить максимум усилий, однако знайте - период для этого сейчас идеальный. Также уделите внимание любимому человеку или детям, потраченная энергия вернется к вам с лихвой.

Козерог (22.12 - 20.01)

Если вам хочется ринуться в бой и отстоять свои принципы, честь или репутацию, не спешите. Выясните все обстоятельства, вынудившие человека поступить с вами несправедливо. Возможно, вы сможете простить его и не опускаться до его уровня. В конце недели появится удобный случай для деловых встреч, знакомств, прохождения собеседований, бумажной работы и смены имиджа.

Водолей (21.01 - 20.02)

На этой неделе вам необходимо сосредоточиться на своих целях, составить тщательный план и научиться получать эмоции от происходящего. Во всяком случае, просто доверьтесь ситуации и действуйте по наитию, ничего не планируя. Будьте активными и внимательными при общении с близкими. А вот менять работу на этой неделе не стоит, время для этого неподходящее.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Неделя будет наполнена позитивными новостями в профессиональной сфере. Работы будет предостаточно, поэтому лучше сосредоточиться на главных задачах. Также звезды советуют вам проявить гибкость и не отказываться от участия в образовательных программах. Вы сможете пообщаться с влиятельными людьми и обсудить с руководством перспективы развития.