В воскресенье, 6 февраля, наступают седьмые лунные сутки. В этот день закладываются основы для получения результата в будущем. Но это не значит, что нужно хвататься за всё. Лучше всего провести день без суеты, в состоянии покоя. Обдумать важные вещи, а делать только то, что можно завершить.

Мысли, слова и желания сегодня найдут отклик и смогут воплотиться в реальность. Так что лучше не врать себе и другим и сосредоточиться на конструктивных и позитивных целях

Овен (21.03 - 20.04)

У Овнов сегодня может наблюдаться повышенная физическая и эмоциональная активность. Ваша энергия принесет удачу в делах. Так что на сегодня можно планировать важные задачи, особенно краткосрочные, которые можно сделать за один подход. При этом обратной стороной вашей бьющей через край энергии может стать повышенная конфликтность. Так что постарайтесь быть осторожнее, взвешивайте свои слова и поступки.

Телец (21.04 - 21.05)

Тельцам сегодня стоит быть осторожнее со словами. Ваша болтливость может стать причиной хлопот и испорченных отношений в будущем. Неосторожное слово также может ненароком задеть кого-то из близких. Лучше направьте энергию на дела, которые не требуют слов. День хорошо подходит для прогулок в одиночестве, релакс-процедур, массажа, уединения.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Близнецам сегодня лучше не предпринимать никаких революционных действий. А если вы все же собрались что-то менять, то проявите осторожность, поскольку высок риск опрометчивых решений, о которых вы пожалеете в будущем. Выходной день идеально провести в кругу семьи и близких людей.

Рак (22.06 - 22.07)

Ракам в воскресенье можно посвятить день планированию прибыли и решению финансовых вопросов. В этом есть все шансы преуспеть и выбрать хорошие варианты, которые приумножат доход в будущем. Также день подходит для инвестиций и совершения крупных покупок - недвижимости, авто, мебели.

Лев (23.07 - 23.08)

Львы смогут сегодня добиться ощутимых результатов в любой сфере, к которой они приложат максимальные усилия. Ваши импульсы будут способны буквально сдвигать горы. Поэтому, если у вас есть важная цель - не распыляйтесь, а сосредоточьте на ней свое время и энергию.

Дева (24.08 - 23.09)

У Дев сегодня крайне удачными будут поездки, командировки, путешествия - все дела, связанные с дорогой. Они принесут новые возможности в вашу жизнь и в перспективе смогут ее улучшить. Также день подходит для планирования поездок, будущего отпуска, отдыха.

Весы (24.09 - 23.10)

У Весов воскресенье может стать днем, когда получится избавиться от давних неприятных воспоминаний, тоски, уныния. Помощниками в этом станут повседневные, рутинные дела. Выберите из них те, которые вам нравятся, и погрузитесь не спеша, чтобы они стали своего рода медитацией. Хорошо подойдут дела, связанные с очищением пространства, уборкой, избавлением от ненужного.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам хорошо будут удаваться дела, связанные с построением контактов, общением с людьми, переговорами. Также удачными будут поездки. Не забудьте уделить часть дня отдыху, чтобы пополнить силы перед рабочей неделей.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Самая перспективная сфера для Стрельцов сегодня - дела, связанные с недвижимостью, обустройством жилья. Можно начинать строительство, ремонт, проводить переезд, делать перестановку мебели или покупать вещи, которые сделают дом уютнее.

Козерог (22.12 - 20.01)

У Козерогов сегодня получится побороть хаос вокруг и устранить неразбериху в мыслях и делах. Идеальный день, чтобы разложить все по полочкам. Но для этого вам понадобится свободное время и личное пространство.

Водолей (21.01 - 20.02)

У Водолеев сегодня день благоприятен для разрешения конфликтов, ссор. Вы можете помириться после давней размолвки, расставить все точки над "и" в напряженных отношениях. Главное оставаться спокойными и конструктивными.

Рыбы (21.02 - 20.03)

У Рыб день будет способствовать делам, связанным с домом, родными, наведением уюта, домашними хлопотами. Вы сможете позаботиться о близких людях и получить в ответ любовь и благодарность. А вот для серьезных дел за пределами семьи и близкого круга, день будет не самым удачным.