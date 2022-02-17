Сегодня благоприятный день для начала новых дел, но успех знаков зодиака будет зависеть от инициативности и решительности. Особенно это касается знаков водной и земной стихии (Тельцов, Раков, Дев, Скорпионов, Козерогов, Рыб).

Луна находится в убывающей фазе в созвездии Девы, это 17 лунный день в лунном календаре, когда необходимо не останавливаться, а продолжать выполнять свою работу, спокойно реагируя на критику.

Составили подробный гороскоп для всех знаков зодиака на 17 февраля.

Овен (21.03 - 20.04)

Уделите время, чтобы организовать свою работу как следует, изучите новые направления развития, оцените свои перспективы и запланируйте важные шаги. Некоторым Овнам необходимо восстановить отношения с коллегами.

Телец (21.04 - 21.05)

День идеален для профессиональных подвигов. Действуйте смело и активно, чтобы добиться успеха. В вашей жизни намечается новая стезя, поэтому продумайте свои первые задачи. День лучше провести в компании единомышленников и друзей.

Близнецы (22.05 - 21.06)

День подходит для повышения квалификации и записи на курсы. Используйте фантазию и воображение, даже если ваша работа не связана с творчеством. И забудьте про усталость, сегодня вас ждет продуктивный день!

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодняшний день будет особенным для Раков. У вас не получится тихо сидеть в стороне и наблюдать за рабочими процессами издалека. Звезды рекомендуют вам активнее включаться в процессы и не бояться быть в центре внимания.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня у вас будет получаться любая кулинарная задумка. Поэтому можете смело порадовать близких приготовленными вкусностями. Не волнуйтесь о большом количестве дел, которое вас ждет впереди. Всё выйдет!

Дева (24.08 - 23.09)

Наведите порядок в мыслях и задумайтесь о смене своего окружения, это мобилизует ваши силы и принесет ошеломительный успех в делах. Однако не надейтесь на сиюминутный результат, научитесь наслаждаться процессом.

Весы (24.09 - 23.10)

Удачный момент, чтобы уладить старые финансовые обязательства. Возможно, вы получите интересное предложение по работе. Не спешите отказываться, поскольку работа принесет вам удовольствие, а руководство вознаградит за достижения.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Вас ждут неожиданные перспективы в профессиональной сфере. Будьте открыты к изменениям, закрепляйте свои успешные позиции и выходите из тени! Будьте внимательными к окружающим, сегодня важно уделить время своим близким.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Вас могут посетить интересные и финансово успешные идеи. Пришло время поделиться ними и обозначить приоритетные для себя направления. Придерживайтесь намеченного плана и уделяйте достаточное время своим хобби. Так вы будете чувствовать себя гораздо лучше!

Козерог (22.12 - 20.01)

Не время расслабляться! Сегодня благоприятный день для решения всех рабочих вопросов. Некоторые представители знака смогут завершить ремонт или сделать перестановку в доме. Верьте в свои силы и сможете достичь впечатляющих результатов. Действуйте!

Водолей (21.01 - 20.02)

Прекрасный период для отдыха, несмотря на то, что день будет полон сюрпризов, а вас ждет масса интересных событий и знакомств с людьми. Многим представителям вашего знака будет полезно небольшое путешествие. Ведь новые идеи потребуют новых знаний.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Уделите внимание решению профессиональных вопросов и давно запланированным покупкам для дома. Распределяйте свои силы разумно, экспериментируйте и пробуйте новые подходы. День будет насыщенный событиями и встречами. Поэтому вам точно будет с кем обсудить свои идеи.