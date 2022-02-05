5 февраля продет под влиянием растущей луны в знаке Овен. Нас ждет довольно импульсивный день. Собраться с мыслями сегодня будет достаточно сложно. Эмоции могут преобладать над рассудительностью и здравым смыслом. Проведите этот день во взаимопонимании и гармонии с близкими людьми. И тогда эмоции будут исключительно положительными.

Рак

Отложите в сторону все ваши проблемы, заботы и сложности и распорядитесь сегодняшним днем так, как вы только сами захотите. Сделайте то, чего давно жаждете, на что не хватало времени, сил или смелости.

Вовлеките в процесс друзей, родственников, только не забудьте учесть их планы и интересы. Искренние улыбки, позитив, радость близких людей — это то, чего вам так не хватает последнее время. И уж если сегодняшний день должен пройти во власти эмоций, то пусть они будут позитивными и подарят вам заряд бодрости и энергии.

Дева

Звезды сегодня рекомендуют вам сторониться мало знакомых компаний. Держитесь подальше от сплетен. Поумерьте свое любопытство. И не стоит слишком откровенничать, особенно если это касается чего-то очень личного. Есть риск, что кто-то может воспользоваться вашими слабыми местами, для достижения каких-то собственных целей.

Проведите этот день с надежными людьми, которые могут справедливо оценить ситуацию и ваши действия в ней, дадут разумный совет, а при необходимости поддержат и окажут помощь.

Скорпион

Возможны сегодня разногласия и споры с окружающими. Ваши видения одного и того же могут сильно отличаться. Велик риск ошибочно принимать желаемое за действительное. Всему виной ваше стремление абсолютно все держать под контролем.

Попробуйте предоставить свободу действия людям, которые вас окружают. Не бойтесь доверять близким, поверьте в их силы. В результате все останутся в выигрыше - у вас станет больше свободного времени и меньше забот, а ваши близкие избавятся от груза постоянного контроля и недоверия с вашей стороны.

Козерог

Избегайте хитрости, пусть лучше что-то останется недосказанным, чем окажется ложью. Но звезды все же уверяют, что откровенные разговоры с близкими сегодня помогут многое расставить на свои места.

Не допускайте, чтобы ваши слова расходились с действиями. Если не уверены в собственных силах, лучше не берите на себя слишком много обязательств, дабы не подводить окружающих и самому не оказаться в неловком положении. Звезды рекомендуют разбавить этот день творчеством или культурными мероприятиями.

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