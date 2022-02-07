С 21 февраля Австралия открывает свои границы для иностранных туристов. Чтобы въехать в страну, необходимо получить две дозы вакцины от ковида.

Об этом сообщает ТАСС.

"Национальный кабинет министров принял решение, согласно которому Австралия вновь откроет границы для всех оставшихся обладателей виз 21 февраля текущего года. Условие заключается в том, что вы должны быть дважды вакцинированы перед приездом в страну. Таково правило, и мы ожидаем, что все будут его соблюдать", - сказал глава правительства страны Скотт Моррисон.

Моррисон также сказал, что санитарные ограничения и пограничные меры, принятые правительствами штатов страны, по-прежнему будут действовать для всех прибывших в Австралию.

"Установленные ограничения на въезд и принятые в регионах карантинные меры продолжат действовать, и власти штатов будут изменять их по своему усмотрению", - сказал глава правительства.

Отметим, что Австралия закрыла границы в марте 2020 года на фоне распространения коронавируса в мире. Въезд иностранных граждан в страну был полностью запрещен, а число австралийцев, которым было разрешено вернуться домой, существенно ограничено.

В ноябре 2021 года австралийские власти начали поэтапное открытие границ, позволив привитым гражданам страны пересекать ее границы без карантина, а также разрешив въезд некоторым категориям иностранных граждан. До настоящего момента в страну могли въехать только ее граждане, их ближайшие родственники и владельцы четырех категорий австралийских виз.

Напомним, ранее в Австралии разрешили въезд в страну иностранцам, вакцинированным "Спутником V".

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