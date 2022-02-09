Вот-вот продолжится одна из самых популярных футбольных лиг мира – Английская Премьер-лига. Уже в начале следующей недели пройдет первый матч 24-го тура, в рамках которого пройдет 9 противостояний. Также нельзя забывать, что перед его стартом будет сыгран один матч 18-го тура, который не был проведен по расписанию. Среди 9 матчей 24-го тура есть несколько крайне интересных встреч, стоящих просмотра. Столкновения равных команд, аутсайдеры, которые могут удивить, а также матчи с участием самых сильных клубов лиги – все это ожидает зрителей в 24-ом туре. Какие матчи стоят просмотра? Кто может удивить? Каких результатов стоит ожидать? Эти вопросы интересуют пользователей сайта ggbet.ru.

Список матчей

1. "Вулверхэмптон" - "Арсенал".

Наверное, самый любопытный матч этого тура. "Арсенал" ужасно начал сезон. Клуб проигрывал практически любому сопернику, независимо от уровня игры и состава. "Арсенал" еле-еле мог бороться с аутсайдерами чемпионата, которые сейчас находятся на последних местах турнирной таблицы. Однако ближе к середине сезона команда набрала форму и начала побеждать, благодаря чему находится в шаге от попадания в пятерку лучших клубов АПЛ. При этом каждый матч для клуба сейчас невероятно важен, ведь именно в его части таблицы плотность является наивысшей, а команды разделяет друг от друга всего одно очко. Однако последние два матча после длинной серии без поражений нельзя назвать удачными. Сначала "Арсенал" проиграл "Манчестер Сити", а потом команда сыграла вничью с одним из главных аутсайдеров лиги – "Бернли". В это же время "Вулверхэмптон" проводит отличный сезон. Клуб показывает отличный уровень игры и стабильность, которой могут позавидовать многие команды лиги. При этом в последнее время клуб на подъеме, серия побед уже составляет 3 матча, а не так давно клуб выиграл встречу с "Манчестер Юнайтед". Команда выглядит неостановимой. Поэтому фаворитом в данном противостоянии является "Вулверхэмптон", однако встреча будет непростой, а зрителей ждет невероятно зрелищное столкновение.

2. "Вест Хэм Юнайтед" - "Уотфорд".

На первый взгляд матч выглядит проходным, однако он точно стоит просмотра. "Вест Хэм Юнайтед" проводит очередной отличный сезон, в рамках которого клуб уже занимает пятое место и претендует на попадание в Лигу Чемпионов, чего еще ни разу не было в истории клуба. С самого начала сезона команда начала показывать высокие результаты. Конечно, были спады и подъемы, однако общий тренд показывает, что клуб вырос по сравнению с прошлым сезоном. Еще в сентябре "Вест Хэм" играл на равных с самыми сильными клубами АПЛ, что давало ему легко набирать очки. Однако последние два матча команды нельзя назвать удачными. Сначала "Вест Хэм" проиграл одному из аутсайдеров лиги – "Лидсу", а затем – "Манчестер Юнайтед", который сейчас находится на жестком спаде. В это же время «Уотфорд» нельзя назвать успешным клубом. Прямо сейчас команда находится на 19-ом месте в турнирной таблице и готовится к вылету из лиги. Последние результаты также нельзя назвать высокими – серия без побед уже достигла восьми матчей. Поэтому фаворитом в данном противостоянии является "Вест Хэм", однако именно в этом матче зрителей может ожидать удивительный результат, ведь фаворит находится на спаде, а аутсайдер борется за выживание.