В Украине изменили принцип отслеживания передачи ковида. В Минздраве озвучили новые правила
В Министерстве здравоохранения Украины изменили правила отслеживания передачи коронавирусной инфекции.
Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко в ходе онлайн-брифинга во вторник, 8 февраля.
"В условиях красного уровня эпидемической опасности теперь будут отслеживаться лишь контакты высокого риска инфицирования и тяжелых последствий заболевания", - сказал он.
Контактами высокого риска будут считаться:
- члены семьи инфицированного,
- уязвимые контактные лица по состоянию здоровья,
- лица, находящиеся в закрытых помещениях с высокой степенью риска, например, больницах и учреждениях длительного ухода.
Те, кто получил полный курс вакцинации и ревакцинальную дозу, будут считаться контактами низкого уровня эпидемической опасности.
Напомним, за минувшие сутки в Украине ковид подтвердился у 34 353 человек. Вместе с тем, за день в два раза подскочило число смертей от коронавируса.
Также мы писали, что в Украине почти в три раза уменьшили сроки самоизоляции. Таким образом, через пять дней с даты появления симптомов или получения положительного теста на ковид самоизоляцию можно завершать. Основным условием является отсутствие симптомов.