В Министерстве здравоохранения Украины изменили правила отслеживания передачи коронавирусной инфекции.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко в ходе онлайн-брифинга во вторник, 8 февраля.

"В условиях красного уровня эпидемической опасности теперь будут отслеживаться лишь контакты высокого риска инфицирования и тяжелых последствий заболевания", - сказал он.

Контактами высокого риска будут считаться:

члены семьи инфицированного,

уязвимые контактные лица по состоянию здоровья,

лица, находящиеся в закрытых помещениях с высокой степенью риска, например, больницах и учреждениях длительного ухода.

Те, кто получил полный курс вакцинации и ревакцинальную дозу, будут считаться контактами низкого уровня эпидемической опасности.

Напомним, за минувшие сутки в Украине ковид подтвердился у 34 353 человек. Вместе с тем, за день в два раза подскочило число смертей от коронавируса.

Также мы писали, что в Украине почти в три раза уменьшили сроки самоизоляции. Таким образом, через пять дней с даты появления симптомов или получения положительного теста на ковид самоизоляцию можно завершать. Основным условием является отсутствие симптомов.