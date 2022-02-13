13 февраля — тринадцатый лунный день. Растущая луна в знаке Рак подарит нам размеренный, степенный день. Идеален для воплощения в жизнь хорошо обдуманных идей, осуществления запланированных дел, неспешных действий.

БЛИЗНЕЦЫ

Если вокруг вдруг воцарит хаос и неразбериха, разногласия и споры, вы именно тот человек, который способен навести порядок, восстановить покой и гармонию, возобновить отлаженный механизм деятельности во всех сферах.

Задачка, прямо скажем, не из легких. Вы с ней справитесь, если проявите максимальную сдержанность и терпимость, но в то же время уверенность и твердость. Необходимо достучаться до окружающих, успокоить их, придать уверенности в завтрашнем дне для дальнейшего плодотворного сотрудничества.

РАК

Успешный исход всех ваших сегодняшних начинаний будет зависеть от вашей внимательности и житейской мудрости. Звезды советуют просчитывать на несколько шагов вперед все ваши действия и их возможные последствия.

Соблюдайте спокойствие и уверенность. Тогда вы с легкостью сможете контролировать всю цепочку событий и четко понимать намерения всех ее участников. И в виде бонуса сможете извлечь полезный урок из чужих промахов или оплошностей.

СКОРПИОН

В любой ситуации оставайтесь самим собой. Не стоит во вред себе пытаться угодить окружающим. Вы рискуете потратить много энергии впустую, если будете пытаться соответствовать чьему-то о вас представлению.

Воздержитесь от экспериментов, консервативные решения вопросов сегодня будут наиболее уместными. Могут напомнить о себе старые незавершенные дела. Вам удастся разобраться с ними в том случае, если проявите максимальную сдержанность и спокойствие, а не отмахнетесь от них, как когда-то, за один шаг до решения.

РЫБЫ

Звезды предупреждают: сегодня вас ждет насыщенный день с множеством непростых задач. Не торопитесь, не паникуйте. Составьте четкий и размеренный план ваших действий и не отступайте от него.

Будьте уверены: ваших знаний и умений достаточно для выполнения каждого из его пунктов и достижения всех поставленных перед вами целей. Только максимальная самоорганизованность, собранность и концентрация на самом важном сделает ваш день максимально продуктивным, еще и время свободное останется.

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