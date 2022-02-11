Прага заявила о готовности официально поддержать вступление Украины в ЕС. Такое убеждение высказал глава МИД Чехии Ян Липовский в интервью ЕП.

"Сейчас мы ведем переговоры об этом (подписание декларации - Ред.) с Украиной. И я очень оптимистичен по результатам этих переговоров", - сказал Липовский.

По словам дипломата, если Украина не остановит проведение реформ, то вступление в ЕС превратится в "простую документальную формальность".

"Бесконечная история для Украины - вопросы верховенства права, реформа судопроизводства, антикоррупция. Это непростая задача, да, но мы будем повторять это снова и снова. Как только у вас будет такая система, что компании с ЕС будут чувствовать свою работу в Украине безопасной – вы увидите взрывной рост украинской экономики", - добавил министр.

Напомним, сегодня в Еврокомиссии заявили, что вопрос о членстве Украины в повестке ЕС не стоит .

Ранее "Страна" писала о том, что Евросоюз пока не собирается эвакуировать своих граждан из Украины.

Также мы сообщали, что в октябре 2021-го в ЕС пообещали мобилизовать дискуссии о членстве Украины в Евросоюзе.