Пятницу, 18 февраля, лучше провести спокойно и размеренно. Откажитесь от рисков, настройтесь на отдых, выбирайте проверенных людей и надежные решения. День благоприятен для романтических отношений, но только в парах, у которых гармоничные, теплые отношения и они уверены в своих чувствах.

Овен (21.03 - 20.04)

Хотя Овны часто приветствуют разного рода изменения и новшества, в эту пятницу лучше побыть консерваторами. Тише едешь - дальше будешь. Эта поговорка сегодня будет описывать ваш день. Воздержитесь от критики чужих идей и достижений. Вполне возможно, что вскоре вы передумаете, а отношения будут испорчены.

Телец (21.04 - 21.05)

Свою энергию вы сможете направить на привлечение партнеров, союзников. Вы будете увлекать своими идеями. Это поможет повысить ваш социальный статус. Главное при этом придерживаться сдержанности и не шокировать экстравагантными выпадами. Сегодня это не ваше.

Близнецы (22.05 - 21.06)

У Близнецов сегодня не лучший день для новых знакомств, начала новых отношений. Зато по-новому могут открыться люди, которые уже есть в вашей жизни и это станет поворотной точкой, которая вас сблизит. Звезды советуют вам перестать фантазировать и начинать воплощать задуманное в жизнь.

Рак (22.06 - 22.07)

Раки сегодня смогут решить многие вопросы благодаря своему аналитическому мышлению. Вам может прийти в голову абсолютно новое и необычное решение старой проблемы. Вы сможете посмотреть на ситуацию с неожиданного ракурса.

Лев (23.07 - 23.08)

Жизненные преграды минуют и у вас снова появятся силы, чтобы экспериментировать со своим имиджем, уделять достаточно внимания своему внешнему виду, физической форме и подбирать яркие наряды для выхода в свет. День будет удачным как для косметических процедур, так и деловых переговоров.

Дева (24.08 - 23.09)

Главной целью Дев станет работа над творческими проектами. Однако будьте внимательны при коммуникации с руководством. Вы можете испытывать некоторую напряженность. Возможно, день будет не самым удачным для реализации поставленных задач, но это не станет проблемой для вероятного роста доходов.

Весы (24.09 - 23.10)

Хороший день для разрешения текущих профессиональных задач, укрепления отношений в коллективе, а также общения с влиятельными людьми в неформальной атмосфере. Не забудьте уделить достаточно внимания своей внешности, чтобы выглядеть безупречно как во время делового общения, так и на последующем за этим романтическом вечере.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Обстоятельства будут складываться идеально, чтобы разрешить все финансовые вопросы, которые вас могут беспокоить. Вероятен рост финансовых поступлений и знаков внимания от противоположного пола. Только старайтесь сопоставлять свои желания с возможностями.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Идеальное время для наведения порядка в доме и крупных приобретений. Также в ближайшее время можете целиком и полностью уделить свободное время своему хобби. Удача в творчестве задаст правильное настроение для интересных поездок и романтических встреч.

Козерог (22.12 - 20.01)

Уделите внимание своему здоровью и эмоциональному состоянию. Сегодня также можно смело обращаться к своему руководству, которое поможет отсрочить реализацию поставленных заданий, чтобы вы могли как следует отоспаться и вернуться к работе с новыми силами уже со следующей недели.

Водолей (21.01 - 20.02)

Не держитесь за стандарты и правила, можете смело креативить и давать выплеск своей фантазии. У одиноких представителей вашего знака отношения с пассией перейдут на новый уровень. Однако любовь по-прежнему будет переполнять вас изнутри. Позвольте себе насладиться этим прекрасным состоянием подольше.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Особенное внимание в этот день обратите на сферу финансов. Наверняка в вашем окружении есть востребованные и незанятые ниши, которые могут обеспечить вам высокий и стабильный пассивный доход. Приступайте к освоению новой "целины" с радостью и без лишних усилий. Звезды будут на вашей стороне.