На контрасте с разговором "глухого с немым" глав МИД России и Британии, который состоялся 10 февраля, прошла сегодня встреча министров обороны этих же двух стран Сергея Шойгу и Бена Уоллеса. Переговоры касались в том числе и темы Украины.

Об их результатах сообщает РИА Новости.

В ходе пресс-конференции Уоллес охарактеризовал диалог с Шойгу как конструктивный и откровенный.

"Я был благодарен, что он согласился со мной встретиться и обсудить разные вопросы, включая ситуацию на украинской границе, а также черновой договор с НАТО", - сказал министр. По его словам, в Москве он также обсудил важность реализации Минских соглашений по урегулированию ситуации в Украине.

"Я четко обозначил, что война в Украине повлечет трагические последствия как для Украины, так и для безопасности Европы в целом", - заявил Уоллес.



Он добавил, что выслушал заверения Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ генерала Валерия Герасимова в том, что Россия не намерена вторгаться в Украину. Был установлен диалог, в ходе которого британская сторона выслушала вопросы, вызывающие беспокойство российского правительства.

А ТАСС привел пресс-релиз о встрече российского Минобороны.

"В повестку дня были включены наиболее актуальные проблемы европейской безопасности и взаимодействия военных ведомств двух стран. Генерал армии С. К. Шойгу отметил, что военно-политическая ситуация в Европе значительно обострилась в связи с нагнетанием напряженности вокруг Украины, военным присутствием НАТО вблизи российских границ, что требует принятия неотложных мер по обеспечению гарантий безопасности для Российской Федерации", - сказано в релизе.

В нем также отмечается, что Шойгу на встрече с Уоллесом акцентировал внимание на отсутствии ответов на ключевые требования РФ по безопасности от США и НАТО.

"Министр обороны РФ кратко прокомментировал полученные от США и НАТО ответы по российским проектам соглашений по данной проблематике. Акцентировал внимание на отсутствии ответов на ключевые требования Российской Федерации: отказ от расширения НАТО, неразмещение ударных вооружений вблизи российских границ, а также возврат военных потенциалов и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия - НАТО. Указал, что без решения этих вопросов снизить военно-политическую напряженность и выстроить прочную архитектуру евробезопасности невозможно", - говорится в сообщении.

А Телеграм-канал "Политика Страны" выделил три главных тезиса Уоллеса:

Министр сказал, что российские военные его заверили, что у них нет планов вторгаться в Украину.

Уоллес считает Шойгу и Герасимова профессионалами, которые "если говорят, что Россия не будет вторгаться в Украину, я воспринимаю это серьезно".

Британец опроверг слухи о планах отправить в Украину 600 спецназовцев.

Ранее "Страна" подводила итоги переговоров Лаврова и главы британского МИД Лиз Трасс.

Также мы цитировали свежее заявление премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о том, что он сомневается в принятии Москвой решения о дальнейших действиях у Украины.