Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поздно вечером 11 февраля провели телефонный разговор.

Об этом Кулеба написал в своем Твиттере.

"Провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Обсудили совместное противодействие угрозам со стороны РФ. Помимо помощи в сфере безопасности США предоставит Украине усиленную экономическую поддержку. РФ не должна сомневаться: Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям по защите нашего государства", - сказано в посте.

Как сообщала "Страна", на днях Блинкен рассказал, что администрация Джо Байдена активно работает с Конгрессом США и зарубежными союзниками над увеличением объемов военной помощи Украине. Он также напомнил, что Вашингтон в прошлом году предоставил Киеву 650 миллионов долларов в качестве военной помощи.

Также мы писали, что 11 февраля президент США провел телефонный разговор с лидерами Британии, Италии, Польши, Румынии, Франции, ФРГ, ЕС и НАТО. Беседа шла почти полтора часа и касалась Украины. По свидетельству Белого дома, речь должна была идти о "продолжении наращивания Россией военных сил вокруг Украины и дальнейшей координации работы по дипломатии и сдерживанию". Стороны договорились "удвоить дипломатические усилия".