В Харькове на врачей скорой помощи напал мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который раньше вызвал их для оказания помощи своей матери.

Об этом сообщает пресс-центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

"12 февраля, в 12:24, в службу 103 поступил вызов к 89-летней жительнице города Харькова. Молодой человек рассказал диспетчеру, что его пожилая мать умирает и нуждается в помощи. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Во время проведения осмотра женщины мужчина вел себя агрессивно. Он препятствовал медикам и пытался напасть на них с ножом.

"Фельдшер успел нажать тревожную кнопку. На место чрезвычайного происшествия спустя считанные минуты прибыл наряд полиции, зафиксировавший факт и обстоятельства нападения", - добавили в центре.

Самой женщине все-таки оказали экстренную необходимую помощь, несмотря на сложившиеся обстоятельства.

Напомним, в Кишиневе скорая помощь с включенной сиреной была остановлена ​​патрульным, который притормозил медиков, чтобы пропустить служебный конвой делегации министров Румынии.

"Страна" также писала, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили семейных врачей из Кировоградской области, которые подделывали и продавали ковид-сертификаты. За один фейковый документ о вакцинации мошенники требовали 3 тыс. гривен. Таким образом, за год они смогли получить около 2 млн гривен.