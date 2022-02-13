В Харькове на врачей "скорой" напал пьяный мужчина, который вызвал их к матери
В Харькове на врачей скорой помощи напал мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который раньше вызвал их для оказания помощи своей матери.
Об этом сообщает пресс-центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
"12 февраля, в 12:24, в службу 103 поступил вызов к 89-летней жительнице города Харькова. Молодой человек рассказал диспетчеру, что его пожилая мать умирает и нуждается в помощи. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Во время проведения осмотра женщины мужчина вел себя агрессивно. Он препятствовал медикам и пытался напасть на них с ножом.
"Фельдшер успел нажать тревожную кнопку. На место чрезвычайного происшествия спустя считанные минуты прибыл наряд полиции, зафиксировавший факт и обстоятельства нападения", - добавили в центре.
Самой женщине все-таки оказали экстренную необходимую помощь, несмотря на сложившиеся обстоятельства.
Напомним, в Кишиневе скорая помощь с включенной сиреной была остановлена патрульным, который притормозил медиков, чтобы пропустить служебный конвой делегации министров Румынии.
"Страна" также писала, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили семейных врачей из Кировоградской области, которые подделывали и продавали ковид-сертификаты. За один фейковый документ о вакцинации мошенники требовали 3 тыс. гривен. Таким образом, за год они смогли получить около 2 млн гривен.