16 февраля наши действия будет координировать полная луна в знаке зодиака Лев. Ее влияние на все живое в этот период максимально велико. Энергетика очень сильна и она щедро с нами поделится. Наша задача грамотно использовать ее потенциал, направить на созидание и развитие.



ОВЕН

Вас ждет один из самых продуктивных дней за последнее время. Вам удастся охватить и решить в вашу пользу максимум вопросов. С мертвой точки сдвинутся даже те, которые давно не поддавались никаким вашим усилиям. Однако не допускайте, чтобы все ваше время и силы занимала работа. Решение материальных проблем, конечно, задача важная, но не первостепенная. Обратите внимание на самое близкое ваше окружение. Среди них есть те, кто очень нуждается в ваших внимании и заботе.

ЛЕВ

Ваши интеллектуальные возможности сегодня не имеют границ. Когда отдыхает ваш разум, включается логика и интуиция. Благоприятный день для всякого рода переговоров и заключения сделок на ваших условиях. Все ваши аргументы будут достаточно убедительны, а действия своевременны и точны. Возможно расширение сфер вашей деятельности. Но не позволяйте первой же удаче вскружить вам голову, впереди еще много работы и вы как никто другой это понимаете!

ВЕСЫ

Сегодня вы настоящий баловень судьбы! День благоприятен во всех сферах. Звезды советуют использовать его для выполнения самых сложных задач. Помимо вашего профессионализма и компетентности, вы можете полагаться на случай, удачное стечение обстоятельств или на постороннюю помощь. Но помните, что так будет не всегда, поэтому не впадайте в зависимость от такого везения и не утратьте бдительности, а вместе с ней и навык принятия собственных решений и действий.

СТРЕЛЕЦ

Вашему энергетическому потенциалу сегодня может позавидовать даже белка в колесе! Все, за что вы возьметесь, будет выполнено на пять с плюсом! Звезды же рекомендуют не распыляться по мелочам, а выделить из всех сегодняшних задач самые важные и сложные, сконцентрироваться исключительно на них. Направьте весь поток энергии на продвижение и решение. Все получится. Единственное предостережение — воздержитесь от экстремальных развлечений.

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