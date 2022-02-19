19 февраля пройдет под влиянием убывающей луны в знаке Весы. Этот день лучше посвятить отдыху в кругу семьи или друзей. Что касается работы, то сегодня не будет оправдан никакой риск. Отложите принятия решений на более благоприятный для период. Удачными могут быть только заведомо выгодные дела при сотрудничестве с проверенными надежными людьми.

ОВЕН

Вам будет крайне сложно взвешивать все за и против, определять достоинства и недостатки, делать правильные выводы. Во избежание досадных недоразумений, ограничьте ваш сегодняшний выбор, например, выбором ресторана или кинофильма. Звезды рекомендуют отложить принятие любых важных решений на потом, очень уж велик риск ошибок, которые впоследствии будет сложно исправить. А сейчас отдыхайте и наслаждайтесь результатами ранее проделанной успешной работы.

ДЕВА

Ваш внутренний голос будет спорить не только с вами, но и с самим собой. Это сильно помешает вам делать выводы и принимать любые решения. И это не ваша вина - так сегодня распорядились звезды. Спорить с ними не имеет никакого смысла, остается смириться и обернуть ситуацию в свою пользу, а, точнее, в адрес ваших близких. Посвятите день им, делайте то, что они просят, исполняйте желания! Это освободит вас от принятия каких-либо решений и очень осчастливит любимых вами людей, что, в свою очередь, и вам доставит удовольствие.

СКОРПИОН

Если отложить работу не представляется возможным, отсрочьте внедрение в нее нового. Чтобы избежать недоразумений, выполняйте свои обязанности четко в соответствии с инструкциями, без каких-либо самовольных решений и импровизаций. Взаимодействуйте с людьми, с которыми давно установилось полное взаимопонимание и точно не возникнет никаких разногласий. При таком раскладе день пройдет достаточно спокойно и плодотворно, не принесет неприятных сюрпризов.

РЫБЫ

Ваше неосторожное поведение, такое как поспешное и необдуманное принятие решений или не очень точное выполнение обязательств может повлечь за собой мелкие неприятности, конфликты и разногласия с коллегами, партнерами или руководством. Дабы этого не допустить, звезды рекомендуют вам выбрать выжидательную позицию. Отложите на потом все ваши идеи и инициативы, а пока заполните ваш внутренний мир, например, образованием или творчеством.

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