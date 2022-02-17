В день перед вторжением в Украине впервые за много лет за сутки не было зафиксировано ни одного летального случая в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП), а за два дня число ДТП сократилось на 46%.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко на марафоне ко Дню единения.

За понедельник и вторник число ДТП в стране сократилось на 46%.

"За понедельник и вторник число ДТП в стране сократилось на 46%. Впервые за много лет для 40-милионной страны вчера у нас не было ни одного погибшего в результате ДТП. Позавчера был один погибший. Если посмотреть на неделю назад, у нас за два дня было 13 жертв ДТП", - отметил он.

Напомним на фоне информационного нагнетания по поводу возможного вторжения России личный состав Национальной полиции Украины перешел на усиленный режим до 19 февраля.

Ранее мы рассказали, что на трассе Одесса – Мелитополь, возле поворота в с. Луч Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) - грузовой автомобиль ДАФ выехал с проезжей части на обочину, где остановилась военная колонна. В результате получил телесные повреждения военнослужащий, а также повреждены три военные машины.

Также мы писали, что внезапно нашлись вещдоки по делу о ДТП с кортежем Ярославского, о пропаже которых заявил глава МВД.