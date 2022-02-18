Президент США Джо Байден, который выступил вчера с рядом заявлений по Украине, инициирует встречу с главами стран Евросоюза и Североатлантического Альянса, чтобы обсудить ситуацию вокруг нашей страны.

Об этом со ссылкой на офис премьер-министра Канады Джастина Трюдо сообщает "Интерфакс" в пятницу, 18 февраля.

"Премьер-министр примет участие во встрече, организованной президентом США Джо Байденом, с лидерами Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Соединенного Королевства, Европейского Союза и НАТО, чтобы обсудить Украину", - сообщает офис канадского премьера.

Напомним, ранее Байден заявил, что США "проверяют" отведение войск России от границ Украины, но пока основная масса сил остается на своих местах. Всего в Америке насчитали 150 тысяч военных в приграничных областях, поэтому "вторжение" все еще вероятно, считает Байден.

Также мы писали, что Байден пригрозил России жестким ответом в случае нападения на американцев в Украине.

Вместе с тем, вопреки заявлениям американского президента, Данилов говорит, что не видит угрозы вторжения России в Украину.