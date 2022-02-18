Так называемый "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил о поддержке эвакуированных мирных жителей "ЛНР" и "ДНР".

Об этом Аксенов написал в своем Тelegram-канале.

"Безопасность мирных людей будет обеспечена. В эти трудные дни крымчане выражают свою поддержку народу Донбасса", - написал он.

Напомним, со вчерашнего дня на Донбассе идет обострение. 17 февраля утром "ЛНР" и "ДНР" обвинили ВСУ в обстрелах населенных пунктов на Донбассе, ВСУ в свою очередь обвинила противника в обстреле своих позиций. Зафиксировали увеличение количества обстрелов и в ОБСЕ.

В течение дня ситуации накалялась - в штабе ООС заявили об обстреле Станицы Луганской, во время которого один из снарядов попал в детский сад. Затем появилась информация об обстреле поселка возле Попасной и попадании снаряда во двор лицея. При этом в "ЛДНР" обвинили украинскую сторону в обстрелах Донецка и Горловки.

Сегодня "глава ДНР" Пушилин и "глава ЛНР" Пасечник объявили о начале эвакуации. За развитием событий "Страна" внимательно следит в обновляемом материале.