Если Россия получит контроль над Украиной или сумеет ее дестабилизировать в крупных масштабах, начнется новая эра для Соединенных Штатов и Европы. Лидеры США и Европы столкнутся с двойной задачей: переосмыслить европейскую безопасность и не быть втянутыми в более масштабную войну.

Об этом пишет журнал Foreign Affairs.

"Всем сторонам пришлось бы учитывать возможности противников, обладающих ядерным оружием, в условиях прямого противостояния. Эти две обязанности — решительно защищать мир в Европе и благоразумно избегать военной эскалации с Россией — не обязательно будут совместимы. Соединенные Штаты и их союзники могут оказаться совершенно не готовыми к созданию нового европейского порядка безопасности в результате военных действий России в Украине", - сообщает издание.

При этом, пишет Foreign Affairs, для России победа в Украине может принять различные формы и не обязательно привести к устойчивому урегулированию. Она могла бы повлечь за собой установление в Киеве уступчивого правительства или раздел страны.

"С другой стороны, поражение украинской армии и переговоры о капитуляции Украины могут фактически превратить Украину в несостоявшееся государство. Россия также может использовать разрушительные кибератаки и инструменты дезинформации, подкрепленные угрозой применения силы, чтобы нанести ущерб стране и спровоцировать смену режима. При любом из этих исходов Украина будет эффективно оторвана от Запада", - говорится в статье.

Если Россия будет добиваться своих политических целей в Украине, то первенство США в Европе будет ограничено, а любое ощущение того, что Европейский союз или НАТО могут обеспечить мир на континенте, станет артефактом прошлого века, пишет издание.

"Вместо этого безопасность в Европе должна будет сводиться к защите основных членов ЕС и НАТО. Все, кто не входит в них, останутся в одиночестве, за исключением Финляндии и Швеции. Это не обязательно может быть сознательным решением прекратить политику расширения или ассоциации; но это будет политика де-факто. В условиях предполагаемой осады со стороны России ЕС и НАТО больше не смогут проводить амбициозную политику за пределами своих границ", - утверждает Foreign Affairs.



При этом Соединенные Штаты и Европа также будут находиться в состоянии перманентной экономической войны с Россией. Запад будет стремиться ввести широкомасштабные санкции, которые Россия, вероятно, будет парировать с помощью кибермер и энергетического шантажа, учитывая экономическую асимметрию.

Китай вполне может встать на сторону России в этом экономическом конфликте.

"С помощью честных и нечестных методов Россия воспользуется любой возможностью, чтобы повлиять на общественное мнение и выборы в европейских странах. Аналогии с холодной войной не помогут в мире с "обрусевшей Украиной". На границе времен холодной войны в Европе были свои горячие точки, но она была стабилизирована взаимоприемлемым образом в Хельсинкском Заключительном акте 1975 года. Напротив, российский сюзеренитет над Украиной открыл бы обширную зону дестабилизации и отсутствия безопасности от Эстонии до Польши, Румынии и Турции. Пока это будет продолжаться, присутствие России в Украине будет восприниматься соседями Украины как провокационное и неприемлемое, а для некоторых - как угроза их собственной безопасности", - сообщает Foreign Affairs.

Также в статье говорится, что в случае победы России в Украине положение Германии в Европе будет серьезно подорвано, поскольку ФРГ построила свою послевоенную политическую идентичность на отказе от войны. Франция и Великобритания возьмут на себя ведущую роль в европейских делах благодаря своим сравнительно сильным вооруженным силам и давней традиции военных интервенций.

"В Украине страны ЕС и НАТО никогда не признают новый поддерживаемый Россией режим, созданный Москвой. Но они столкнутся с той же проблемой, что и с Беларусью: будут применяться санкции. Некоторые члены НАТО поддержат украинский мятеж, на что Россия ответит угрозами членам НАТО. Затруднительное положение Украины будет очень велико. Беженцы будут бежать в разных направлениях, вполне возможно, что их будут миллионы", - прогнозирует издание.

В статье говорится, что те части украинских вооруженных сил, которые не потерпели прямого поражения, продолжат боевые действия, повторяя партизанскую войну, которая разорвала на части весь этот регион Европы во время и после Второй мировой войны.



"После российского вторжения в Украину новые санкции в отношении банковской деятельности и передачи технологий будут значительными и постоянными... В ответ Россия нанесет ответный удар, вполне возможно, в киберпространстве, а также в энергетическом секторе. Москва ограничит доступ к критически важным товарам, таким как титан, экспортером которого Россия является вторым в мире", - пишет Foreign Affairs.

В статье говорится, что для Москвы, находящейся сейчас в постоянной конфронтации с Западом, Пекин мог бы служить экономической базой и партнером в противостоянии. Однако нет никакой гарантии, что эскалация в Украине пойдет на пользу китайско-российским отношениям. Стремление Китая стать центральным узлом евразийской экономики будет подорвано войной в Европе из-за жестокой неопределенности, которую несет с собой война.

Шок от крупной военной операции России также вызовет вопросы в Анкаре. Как член НАТО, Турция не получит выгоды от милитаризации Черного моря и восточной части Средиземного моря. Действия России, которые дестабилизируют более широкий регион, могут подтолкнуть ее назад к Соединенным Штатам, что, в свою очередь, может вызвать раскол между Анкарой и Москвой, прогнозирует издание.

Foreign Affairs резюмирует, что по мере развития кризиса в Украине Запад не должен недооценивать Россию.

"Победа русских в Украине — это не научная фантастика. Но если Запад мало что может сделать, чтобы предотвратить военное завоевание Украины, он сможет повлиять на то, что произойдет потом... Россия может выпотрошить Украину на поле боя. Это может сделать Украину несостоявшимся государством. Но сделать это она может только путем ведения преступной войны и опустошения жизни государства-нации, которое никогда не вторгалось в Россию. Соединенные Штаты и Европа, их союзники и другие части мира сделают выводы и критически отнесутся к действиям России. Через их союзы и поддержку народа Украины США и Европа могут найти альтернативу агрессивным войнам. Российские усилия по наведению беспорядка можно противопоставить усилиям Запада по наведению порядка", - говорится в статье.

Точно так же, как Соединенные Штаты сохранили дипломатическую собственность трех прибалтийских государств в Вашингтоне, после того, как они были аннексированы Советским Союзом во время Второй мировой войны, Запад может встать на сторону порядочности и достоинства в этом конфликте, пишет Foreign Affairs.

Напомним, "Страна" писала о том, как "ненападение России" 16 февраля повлияет на политические расклады и отношения к Западу в Украине.

Также мы сообщали, что Запад обещал Советскому Союзу не расширять НАТО на восток.