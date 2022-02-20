Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на брифинге по итогам Мюнхенской конференции по безопасности, что наша страна не планирует никаких наступательных операций.

Трансляцию брифинга вел телеканал "Украина 24".

"Украина не планирует и не проводит никаких наступательных военных операций, провокаций, диверсий и обстрелов территории РФ. Это не то, что мы делаем и планируем делать", - сказал он.

В то же время Кулеба добавил, что Украина не хочет войны. Тем не менее, по его словам, наша страна будет защищаться в случае эскалации.

"Мы не хотим войны. Но мы будем защищать свое государство и будем это делать", - сказал он.

Выступление Кулебы по итогам Мюнхенской конференции по безопасности. Смотреть с 15:04



Напомним, Россия также в очередной раз опровергла планы напасть на Украину. Москва призывает западных партнеров к разуму. Действия Запада, который ежедневно обновляет дату "вторжения России в Украину", заявил Дмитрий Песков, носят "провокационный характер ведут к нагнетанию напряжённости".

О том, зачем Запад продолжает нагнетать тему вторжения России, рассказывала журналист Олеся Медведева в выпуске блога "Ясно.Понятно".