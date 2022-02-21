Если президент России Владимир Путин сегодня или завтра выступит с заявлением о признании "ЛНР" и "ДНР", то уже во вторник, 22 февраля, это будут обсуждать в Госдуме. Такое заявление сделал глава думского комитета по СНГ Леонид Калашкиков. Об этом сообщает РИА Новости, что

Во фракции "Единой России" (монобольшинство Госдумы - Ред.) заявили, что депутаты готовы рассмотреть и поддержать возможное обращение президента Путина по признанию "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщил замруководителя фракции Адальби Шхагошева.

По его словам, при любой практической реализации "обращение президента по "ДНР" и "ЛНР" будет Госдумой поддержано".

Напомним, заседание Совбеза РФ по Донбассу проходит в Екатерининском зале, в котором был подписан договор с Крымом.

Также мы сообщали, что Пасечник и Пушилин просят Путина признать независимость "ЛНР" и "ДНР".

Ранее мы писали, что 15 февраля Госдума проголосовала за проект постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о признании "ДНР" и "ЛНР".

Позже Путин прокомментировал обращение Государственной Думы РФ о признании "ДНР" и "ЛНР" и сказал, что голосование связано с тем, что депутаты ориентируются на мнение своих избирателей.

О том, что сейчас происходит на Донбассе и вокруг Украины, смотрите в блоге Олеси Медведевой.