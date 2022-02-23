Шмыгаль заявил, что выполнение выдвинутых Путиным к Киеву требований невозможно
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выполнение требований президента РФ Владимира Путина, которые он озвучил вчера, невозможно.
Об этом Шмыгаль заявил в эфире ICTV, запись опубликована в Telegram-канале премьера.
По словам Шмыгаля, выполнение условий, озвученных президентом России в отношении Украины, противоречит выбору украинского общества.
"Для независимой, суверенной Украины и для меня как премьер-министра нашего государства это невозможно", - сказал Шмыгаль.
Напомним, вчера Путин озвучил основные требования в отношении Украины. Речь идет о демилитаризации и отказе от вступления в НАТО.
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Напомним, что 21 февраля Путин подписал указ о признании "ЛДНР". После этого соглашения о дружбе и сотрудничестве ратифицировали "парламенты" "ЛДНР" и Госдума РФ.
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О том, что произошло после признания Россией "ЛДНР", в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.