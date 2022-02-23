В четверг, 24 февраля, в Украине днем ​​будет малооблачная погода без осадков. Временами температура воздуха повысится до +10°C. Ветер северо-восточный 5-10 м/с (в западных и северо-восточных районах - перемена направлений, 3-8 м/с).

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях ночная температура будет колебаться от -2 до +2°C и местами ожидается мокрый снег. Ночью -2°C.

В Карпатах ночью 2-7° мороза, днем ​​от 2° тепла до 3° морозов.

В северных регионах ночью будет до -4°C, без осадков. Днем температура будет колебаться от +5 до +8°C.

В Луганской области - дождь, температура воздуха от +4°C до +6°C. В Донецкой области ночью будет дождь, днем ​​без осадков.

В центре страны без осадков и тепло - до +8°C.

На юге страны воздух прогреется до +10°C. В Одесской области местами небольшой дождь с мокрым снегом.

В Киеве будет облачно. Ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом, днем ​​без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​4-9° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем ​​5-7°.

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