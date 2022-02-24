В Украине готовят эвакуационные поезда для жителей прифронтовых районов
Укрзализныця готова эвакуировать жителей городов, расположенных рядом с линией разграничения. Об этом говорится в сообщении компании в Telegram.
Эвакуационные рейсы запланированы по таким направлениям:
- Луганская область: два поезда из Сватово и Рубежного 24 февраля;
- Донецкая область: два состава из Краматорска, два – из Мариуполя, один – из Константиновки;
- Одесская область: один поезд из Одессы.
В Укрзализныце добавили, что из соображений безопасности точное время отправления и место назначения составов не раскрываются.
Напомним, на границе образовалась огромная очередь авто, желающих выехать из Украины в Словакию.
Напомним, рано утром 24 февраля президент РФ Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины.
Взрывы и стрельбу уже слышат жители нескольких украинских городов.
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