Укрзализныця готова эвакуировать жителей городов, расположенных рядом с линией разграничения. Об этом говорится в сообщении компании в Telegram.

Эвакуационные рейсы запланированы по таким направлениям:

  • Луганская область: два поезда из Сватово и Рубежного 24 февраля;
  • Донецкая область: два состава из Краматорска, два – из Мариуполя, один – из Константиновки;
  • Одесская область: один поезд из Одессы.

В Укрзализныце добавили, что из соображений безопасности точное время отправления и место назначения составов не раскрываются.

Напомним, на границе образовалась огромная очередь авто, желающих выехать из Украины в Словакию

 

Напомним, рано утром 24 февраля президент РФ Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины. 

Взрывы и стрельбу уже слышат жители нескольких украинских городов. 

В МВД сообщили о захвате российскими военными двух сел в Луганской области. В Луцке подорвали телебашню, на военных складах Днепропетровской области пожары.

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