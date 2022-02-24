Секретарь СНБО Алексей Данилов выдал первое сообщение за день
Секретарь СНБО Алексей Данилов выдал первое сообщение за день. Написал, что сегодня, когда Путин объявил о "военной операции" в Украине - самый важный день в истории нашей страны. А впереди - много "подобных дней".
Об этом он написал у себя в Telegram.
"Самый трудный день в истории нашей Независимости.
Первый день войны! Войны, которую развязал Путин с единственной целью – уничтожение нашей страны, уничтожение самой идеи государства свободных людей.
Впереди будет много подобных дней, которые мы переживем, и выстоим вместе, обязательно став сильнее.
С Юга, Севера, Востока наша Украина атакована российскими войсками. Мы ведем тяжелые бои, несем потери, но и враг платит кровавую цену за каждый шаг по нашей земле.
Верховный главнокомандующий, члены правительства – все находящиеся в Киеве и осуществляют руководство обороной страны.
Враг сильный и коварный, но наше стремление к свободе сильнее!
Без паники и с верой в наши вооруженные силы и мощь Национального сопротивления!
Слава Украине!", - написал Данилов.
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