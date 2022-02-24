Секретарь СНБО Алексей Данилов выдал первое сообщение за день. Написал, что сегодня, когда Путин объявил о "военной операции" в Украине - самый важный день в истории нашей страны. А впереди - много "подобных дней".

Об этом он написал у себя в Telegram.

"Самый трудный день в истории нашей Независимости.

Первый день войны! Войны, которую развязал Путин с единственной целью – уничтожение нашей страны, уничтожение самой идеи государства свободных людей.

Впереди будет много подобных дней, которые мы переживем, и выстоим вместе, обязательно став сильнее.

С Юга, Севера, Востока наша Украина атакована российскими войсками. Мы ведем тяжелые бои, несем потери, но и враг платит кровавую цену за каждый шаг по нашей земле.

Верховный главнокомандующий, члены правительства – все находящиеся в Киеве и осуществляют руководство обороной страны.

Враг сильный и коварный, но наше стремление к свободе сильнее!

Без паники и с верой в наши вооруженные силы и мощь Национального сопротивления!

Слава Украине!", - написал Данилов.

Как сообщала "Страна", Геническа заняли войска России.

Враг наступает с разных направлений: обстрелян микрорайон Мариуполя "Восточный", российские войска зашли в Чернобыльскую зону, бои идут около ЧАЭС.