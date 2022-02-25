Министерство обороны Российской Федерации утверждает, что основные силы воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на Гостомеле, обеспечив блокирование Киева с запада.

Об этом сообщают "РИА Новости".

Подтверждений этой информации с украинской стороны пока нет.

Кроме того, Минобороны России заявляет, что никаких ударов по жилым кварталам Киева наносить не будут.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян сделать запасы воды, еды и вещей первой необходимости. Тем временем Киев вступает в фазу обороны и жителей столицы призывают оставаться дома или в укрытиях. Кличко призвал киевлян сообщать о подозрительных предметах, метках.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киеве за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.