В Минобороны РФ заявили, что блокировали Киев с запада, но ударов по жилым кварталам не будет
Министерство обороны Российской Федерации утверждает, что основные силы воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на Гостомеле, обеспечив блокирование Киева с запада.
Об этом сообщают "РИА Новости".
Подтверждений этой информации с украинской стороны пока нет.
Кроме того, Минобороны России заявляет, что никаких ударов по жилым кварталам Киева наносить не будут.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян сделать запасы воды, еды и вещей первой необходимости. Тем временем Киев вступает в фазу обороны и жителей столицы призывают оставаться дома или в укрытиях. Кличко призвал киевлян сообщать о подозрительных предметах, метках.
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