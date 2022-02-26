Утром в субботу, 26 февраля, в Сумах идут уличные бои. Жителей города призывают не выходить из дома.

Об этом в Facebook сообщает Сумская областная военно-гражданская администрация.

"Внимание! Сейчас на улицах Сум враг. Территориальная оборона ведет уличные бои и гражданские должны оставаться дома. Необходимо закрыть шторы. Быть подальше от окон", - сказано в сообщении.

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