Советник главы Офиса президента Алексей Арестович дал брифинг. Во время выступления он повторил свой тезис о том, что противник выдыхается и бросил все силы на Киев и Харьков.

Также Арестович сказал, что Беларусь не является для Украины опасным противником, так как у неё есть всего 17 тысяч подготовленных солдат.

Заявление Арестовича о том, что силы у России на исходе, прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны". По словам канала, оно не стыкуется с тем, что самое значительное наступление сейчас противник ведёт на Донбассе.

В нашем онлайне — что происходит в Украине сейчас, 27 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны"— самые оперативные и главное новости, карта боевых действий, фото и видео.

В Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Василькове после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.

США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке — что такое SWIFT и чем грозит отключение).

Обстановка к этому часу и анализ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.