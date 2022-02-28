Основатель фонда Bysol Андрей Стрижак сообщил, что белорусские войска готовятся вторгнуться утром в Украину.

По данным Стрижака, белорусские десантники получили приказ о вылете в Украину 28 февраля в 5:00 утра.

Ранее мы публиковали видео с российским спецназом, который едет от Припяти к Киеву.

Также "Страна" сообщала, что утром в понедельник, 28 февраля, начнутся переговоры России и Украины, которые пройдут на границе Беларуси.

В нашем онлайне — что происходит в Украине сейчас, 27 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны"— самые оперативные и главное новости, карта боевых действий, фото и видео.

В Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Василькове после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.

США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке — что такое SWIFT и чем грозит отключение).

Обстановка к этому часу и анализ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.