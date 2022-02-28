Начало переговоров России и Украины, которые будут проходить на границе с Беларусью, ожидается в 12:00.

Об этом сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, передает "РИА Новости".

По словам Мединского, приезд украинской делегации ожидается приблизительно через час. За стол переговоров стороны могут сесть ориентировочно в 12:00.

Напомним, ранее мы сообщали, что площадка для переговоров России и Украины подготовлена, ожидается прибытие делегаций.

Напомним, по информации ВСУ, российские войска сегодня продолжили попытки войти в Киев, они были отбиты.

Также мы писали о том, что этой ночью ракета попала в жилой дом в центре Чернигова.

В нашем онлайне — что происходит в Украине сейчас, 28 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны"— самые оперативные и главные новости, карта боевых действий, фото и видео.

Обстановка в предыдущий день и анализ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.