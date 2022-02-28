В понедельник, 28 февраля, Министерство обороны России заявило, что российская армия полностью контролирует территорию вокруг Запорожской атомной электростанции. Также россияне заявили, что контролируют город Энергодар в Запорожской области.

Информацию уже опровергли в "Энергоатоме", заявив, что "это абсолютная ложь, фейк", сообщает "Интерфакс-Украина".

Ранее мы писали, что появилось видео мощного ночного авиационного удара по аэропорту в Запорожье. Также в средствах массовой информации появились сообщения, что к Запорожью подходят российские войска.

Также сообщалось, что по Запорожью был нанесен сильный авиаудар, загорелось троллейбусное депо.

Напомним, по информации ВСУ, российские войска сегодня продолжили попытки войти в Киев, они были отбиты.

Также мы писали о том, что этой ночью ракета попала в жилой дом в центре Чернигова.

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