Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украина официально пока не запрашивала вступления в ЕС. По его словам, вопрос принятия нашей страны в союз пока не стоит на повестке.

Напомним, Украина попросила у Евросоюза безотлагательного присоединения к ЕС по спецпроцедуре.

Также мы писали, что в Евросовете обсудят возможность принятия Украины в ЕС.

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