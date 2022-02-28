Первый день весны, вторник, 1 марта, придет в Украину со снегом и дождем. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Прохладней всего будет в западных регионах, где ночью столбики термометров опустятся до 3-5 градусов мороза. В дневные часы от ноля до +4 градусов. В Закарпатской, Львовской, Волынской области без осадков, в остальных западных регионах - небольшой снег.

В центральных и северных регионах ночью от ноля до +2 градусов, такая же температура продержится и днем. Небольшой снег.

На востоке страны ночью то ноля до +2, а днем потеплеет до +5. Небольшой дождь.

В южных областях ночью от ноля до +2, в дневные часты +1-5 градусов. Умеренный дождь.

Напомним, в Гималаях сошла лавина. Под тоннами снега погибли семь индийских военных.

Также мы сообщали, что в фотоловушку зоны отчуждения Чернобыльской АЭС попали заяц, лиса и косуля, гуляющие в снегу.