Американский Институт изучения войны опубликовал свежую карту боевых действий в Украине. По мнению института, следующий главный этап российских наступательных операций, скорее всего, начнется в течение следующих 24 часов и будет длиться в течение следующих 48-72 часов.

Об этом сказано в сообщении института в Facebook.

"Российская операция по Киеву ограничена логистикой, подкрепление прибывает, но, вероятно, она возобновится с большей силой в ближайшие 24 часа", - сказано в сообщении.

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