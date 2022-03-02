2 марта Генеральный штаб ВСУ опубликовал военную сводку по состоянию на 06:00.

Продолжается наступление на Киев, Харьков, юг Украины. Продолжается окружение в Сумской области. Предпринимаются попытки блокировать Мариуполь.

На Подольском направлении противник силами тринадцати БТГр из состава Восточного ВО ВС РФ пытается продолжить наступление по рубежу Гореничи, Гостомель, Демидов в направлении Киевас целью блокирования столицы с северного и северо-западного направлений.

В Житомирской области находится до трех БТГр из состава 5-й общевойсковой армии.

На Северском направлении к семнадцати БТГр оккупационным войскам, несмотря на потери в живой силе и технике, продолжают наступательные действия с целью блокирования Киева с северо-востока. Захватчики остановлены в районах населенных пунктов Козелец, Бобровица, Макеев. На другом направлении, в районах населенных пунктов Светильня, Победа, Остролучье войска противника утратили наступательный потенциал.

Вражеские войска силами до двух БТГр предпринимают неудачные попытки удерживать в окружении Сумы, Лебедин и Ахтырка.

На Слобожанском направлении до 16 БТГр продолжают наступательную операцию в направлении Краснограда и частью сил до 4 БТГр на Изюм. Захватчик понес потери и был остановлен в районе населенных пунктов Богодухов, Чугуев, Шевченково.

На Донецком направлении, не преуспевая, агрессор сосредоточил усилия на блокировке города Мариуполь.

На Таврическом направлении противник продолжает наступательные действия в районах населенных пунктов Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Снегиревка, Новая Каховка. После перегруппировки продолжает передвижение в направлении Херсона и Николаева. До двух БТГр действует в районах населенных пунктов Васильевка, Красное поле, Новопетровка.

В Черноморской операционной зоне враг производит развертывание корабельной группы и продолжает подготовку к проведению морской десантной операции.



В Украине седьмой день продолжается война. Ночью стало известно, что российские войска заняли центр Херсона, а утром появились к юго-востоку от Харькова.

В самом Харькове продолжались ракетные удары, которые вчера унесли много жизней простых горожан и разрушили их дома.

Также сообщается о начале штурма в Мариуполе, который осажден российскими войсками.

В Киеве ночь прошла спокойно

В нашем онлайне — карта боевых действий, что происходит в Украине сегодня. В телеграм-канале "Политика Страны" — оперативные и главные новости, фото и видео.

По предварительным данным, второй этап мирных переговоров России и Украины назначен на 2 марта. СМИ озвучили требования Москвы к Киеву.

В блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что сейчас на фронте.