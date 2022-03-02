В Луганской области, которая держит оборону по всей линии фронта, наблюдаются перебои с газоснабжением, электричеством и связью.

Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай на своей странице в Facebook.

По его данным, из-за повреждения газопровода без газа сейчас жители Крымского (328 абонентов), Нижнего (252 абонента), Горного (22 абонента).

Также перекрыто ГРС Счастье. Также есть проблемы с газоснабжением и в других населенных пунктах.

По данным на утро среды, без электроснабжения 285 ТП 24 355 абонентов (обесточен 41 населенный пункт, из них 24 полностью и 17 частично).

Кроме того, из-за боевых действий обесточена н/ст. "Карбонит", без воды 6500 абонентов в Золотом и Карбоните. Исчезло напряжение на н/ст НОД-2, без водоснабжения 3123 абонентов в Попасной.

Гуманитарная ситуация в населенных пунктах области сейчас удовлетворительная.

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В блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" - что сейчас на фронте.