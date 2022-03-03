Американский Институт изучения войны опубликовал свежую карту боевых действий в Украине. По данным организации, российские войска 2 марта возобновили наступательные операции в попытках захвата Киева, но лишь немного продвинулись по территории.

"Российские войска возобновили наступательные операции на обоих направлениях наступления на Киев после значительной 72-часовой паузы для подкрепления и пополнения запасов своих войск к северу и западу от Киева. Российские операции по окружению Киева являются главными усилиями Москвы", - говорится в сообщении института в Facebook.

В институте считают, что российские войска также предпринимают три вспомогательные операции: одну для захвата Харькова, одну для захвата Мариуполя и обеспечения безопасности "сухопутного моста", соединяющего Ростов-на-Дону с Крымом, и одну для захвата Херсона и создания условий для наступления на запад в сторону Николаева и Одессы.

"Три вспомогательные операции были активны в течение последних 24 часов. Российские войска, вероятно, захватили Херсон и начали бомбардировку важнейших объектов гражданской инфраструктуры в Мариуполе, вероятно, в попытке заставить город сдаться, при этом добились незначительных территориальных успехов в Харькове", - говорится в сообщении.

В Институте изучения войны считают, что российская атака на Киев, вероятно, состоит из основных усилий, направленных на охват и, в конечном итоге, окружение города с запада, и вспомогательных усилий по направлениям со стороны Чернигова и Сум, чтобы окружить его с востока.

"Длинная российская колонна боевых машин и машин тылового обеспечения, наблюдаемая к северу от Киева за последние 48 часов, вероятно, теперь поддерживает атаки непосредственно на город с позиций, которые российские силы занимают на северо-западной окраине Киева. Тем не менее, российские силы, скорее всего, отдадут приоритет окружению в ближайшие дни, а не прямому штурму города", - считают в институте.

Также сообщается, что российские силы возобновили лобовые атаки на Харьков 2 марта и продолжали применять оружие для площадного нападения, что резко увеличило ущерб гражданской инфраструктуре и число жертв среди гражданского населения.

"Российские сухопутные войска, похоже, проводят еще один лобовой штурм Харькова с северо-востока, а не окружают город, и, вероятно, столкнутся с затяжным сопротивлением украинцев", - сказано в сообщении.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

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Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

В нашем материале — что происходило в Украине вчера, 2 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" — карта боевых действий, видео, фото, главные оперативные новости.