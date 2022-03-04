Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вступление Украины и Грузии в Евросоюз пока не актуально. Обе страны недавно направили заявку на присоединение к Евросоюзу.

Об этом он сказал телеканалу ZDF.

"Нужно очень четко понимать, что это, конечно, имеет предпосылки, но сейчас, я считаю, это не тот вопрос, о котором может идти речь. Мы должны предотвратить войну. Она уже идет. Нужно позаботиться о том, чтобы не произошло эскалации, должны сделать все возможное, чтобы перспективы развития Украины были хорошими, чтобы страна не была полностью разрушена и чтобы миллионы людей не погибли. Об украинской заявке можно сказать, что сейчас речь идет об организации конкретной помощи", - заявил канцлер.

Насколько вообще реальны перспективы Украины стать членом Евросоюза - мы разбирались здесь.

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