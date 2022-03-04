Комендантский час в Киеве на выходные, 5 и 6 марта, остается без изменений и будет длиться каждую ночь с 20:00 до 07:00

Киевлян призывают максимально ограничить передвижение по городу и до начала комендантского часа.

В Украине продолжаются боевые действия, которые начала Россия. В нашем материале рассказывается о трагических событиях первой недели.

Мы также разобрались, как война изменила рынок труда и что будет дальше с работой.

Сегодня в Бресткой области проходят мирные переговоры Украины и России. Максимально оперативно о результатах — в нашем онлайне. Там приводятся все главные новости, которые происходят сейчас.

В телеграме "Политика Страны" — карта, фото, видео.

Семь дней в крови: итоги первой недели войны в Украине — на ютубе, в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".