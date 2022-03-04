Появилось видео боев в городе Киевской области Буча, над которым 3 марта подняли украинский флаг. На кадрах видны взрывы, дым над жилыми домами, горящие автомобили. В городе засняли вражескую военную технику.

Ранее из Ирпеня и Бучи эвакуировали женщин и детей.

Бои в Буче, снятые с квадрокоптера.

В Украине — очередной день страшной войны, которую начала Россия. "В совместном сотрудничестве областные и местные власти, тероборона и Укрзализныця создали "зеленый коридор" и вывезли по железной дороге почти полторы тысячи человек", - рассказал глава Киевской ОГА.



Ночью российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.



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