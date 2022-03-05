Третий раунд переговоров делегаций Украины и России может состояться в понедельник, 7 марта. По крайней мере такое предложение российской стороне сделал Офис президента Украины. Теперь ждут реакции россиян. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники.

"Мы ждем подтверждения россиян. Наше предложение - это 7 марта", - сообщил источник.

Напомним, изменений в составе украинской делегации не планируется.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 5 марта в обновляемом материале.

В Украине — очередной день страшной войны, которую начала Россия.



Ранее российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.



В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 4 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.