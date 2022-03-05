Третий раунд переговоров с РФ может состояться 7 марта
Третий раунд переговоров делегаций Украины и России может состояться в понедельник, 7 марта. По крайней мере такое предложение российской стороне сделал Офис президента Украины. Теперь ждут реакции россиян. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники.
"Мы ждем подтверждения россиян. Наше предложение - это 7 марта", - сообщил источник.
Напомним, изменений в составе украинской делегации не планируется.
"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 5 марта в обновляемом материале.
В Украине — очередной день страшной войны, которую начала Россия.
Ранее российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".
В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.
Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.
В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 4 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.