Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявляет, что в ближайшие дни начнётся битва за Киев - россияне попытаются штурмовать столицу и уже сосредоточили на подступах к ней крупную группировку.

Что касается ситуации под Киевом, то украинская сторона подтвердила потерю Бучи и Гостомеля. Разные данные поступают о том, кто контролирует Ирпень (город по направлению к Киеву от Бучи).

Также примечательно, что вчера под Киев с Донбасса перебросили двух известных российских военкоров - Александра Коца (Комсомольская правда) и Евгения Поддубного (Россия-1).

Коц пишет, что "российские войска медленно, но планомерно продвигаются к столице. Сейчас Киев блокирован с севера и запада. Группировка “V” продолжает зачистку лесов вдоль трассы, по которой производится снабжение подразделений на передовой, от диверсионных групп националистрв и территориальной обороны. Украинские ДРГ пытаются заходить в тыл нашим подразделениям и атаковать их с флангов. Против диверсантов сейчас работают группы российского спецназа".

"Страна" следит за ходом войны в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 5 марта 2022 года .

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