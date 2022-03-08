В Министерстве обороны призвали не писать в социальных сетях о том, какую военную технику и оружие передают или уже передали Украине.

Об этом написала заместительница министра обороны Украины Анна Маляр в Фейсбук.

"Не надо радостных постов! Сейчас война – другие реалии. Это очень чувствительная тема и вы все равно не владеете достоверной информацией, потому что она с грифом "секретно". Вы этими постами и репостами вредите государству. Вот просто возьмите себя в руки и не пишите. На эту тему в случае необходимости имеют право высказываться только официальные лица и органы власти", - написала она.

Новую просьбу Минобороны прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны":

"Видимо, связано это с тем, что по соцсетям сегодня понесли новость, что Польша согласилась предоставить Украине свои МИГ-29.

Но позже, как оказалось, такого согласия не было, а была наоборот попытка показать, что польские истребители не будут выходить на перехват российских самолетов".

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.