Похолодание в Украине будет держаться до конца недели - прохладными будут ночи. Самые низкие градусы ожидаются в Харьковской, Сумской и Полтавской областях, где ночью похолодает до 15 градусов ниже ноля. В дневные часы ожидается до -4-7 градусов. Об этом в соцсети написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в большинстве областей температура будет на несколько градусов выше, но все равно прохладно.

"10 марта снег вероятен на Луганщине, Харьковщине, местами в западных областях, в Крыму. На остальной территории Украины - существенные осадки вряд ли. Еще завтра будет сильный ветер! Температура воздуха в ближайшую ночь -5-9 градусов, завтра днем ​​-2-5 градусов. Холоднее будет в Харьковской, Сумской, Полтавской областях: ночью -7-12, днем ​​-3-8 градусов", - пишет Диденко.



В Киеве 10 марта какой-то существенный снег маловероятный. Но ожидается сильный ветер. Ночью -5-7, днем ​​-2-4 градуса.

"Дальше похолодание в Украине усилится, а с 13-14 марта начнется потепление. Только так и будет, старая злющая завистливая лживая зима еще будет пытаться вцепиться, но против закона высшего не пойдешь - весна уже пришла и крепчает с каждым днем. Победа - за весной, наша", - добавила Наталья Диденко.

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