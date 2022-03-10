Советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге в четверг, 10 февраля, заявил, что самая сложная ситуация в Украине сейчас наблюдается в Мариуполе. После вчерашнего удара по роддому, по словам Арестовича, стало понятно, что Россия сменила тактику и перешла к "Сирийскому варианту".

"После вчерашнего удара по роддому стало ясно, что враг окончательно сменил тактику. Не в состоянии нанести поражение нашим силам на поле боя, перешел к "Сирийскому варианту" - окружению и террору больших и маленьких городов для причинения наибольшего страдания и психологического воздействия на гражданское население", - сказал Арестович.

Именно Мариуполь, по его словам, страдает больше всего из всех украинских городов. Арестович заявил, что город "просто сносят с лица земли", Также, как заявил советник главы ОП, страдают Харьков, Ахтырка и Николаев.

"Но надо понять, что идет война. Многочисленные призывы "Сделайте что-то для Мариуполя, Ахтырки, Николаева"... Нужно знать одну вещь - военно-политическое руководство Украины знает, что происходит, ежедневно есть попытки установить гуманитарные коридоры, они сегодня заработают в том числе и из Мариуполя, но противник срывает их", - заявил Арестович.

Он также добавил, что "то, что начали обвинять украинскую власть, и молить спасти, - это одна из целей врага". По словам Арестовича, нужно говорить о проблемах, но не нужно обвинять власть.

"Война - двусторонний процесс", - добавил Алексей Арестович.

Что касается ситуации на фронтах, по его данным, ВСУ наносят удары по противнику. За вчерашние сутки, по словам Арестовича, ВСУ уничтожили двоих командиров полков РФ. Это произошло на направлении Броваров, Изюма, Никополя и Кривого Рога. Ситуация на поле боя, согласно прогнозу Арестовича, будет меняться в пользу Украины.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны, в обновляемом материале.

Мы подробно рассказывали о том, как развивались события на фронте вчера, 9 марта.

Вчера впервые сразу в нескольких районах боевых действий были согласованы гуманитарные коридоры для выезда мирного населения, некоторые из них успешно работали. Боевые действия активно шли на Донбассе и в Изюме под Харьковом. Мы подводили главные итоги 14-го дня войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров сегодня провели в Турции переговоры, стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, как Европа принимает украинцев.