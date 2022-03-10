В Кремле записавшихся в тероборону украинцев предупредили, что они могут стать мишенью, если начнут атаковать российских военных с оружием в руках. Такое заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Если вы помните, с самого начала Владимир Путин призвал всех сложить оружие, это как раз и станет гарантией того, что никто ни по кому не будет стрелять... Поэтому, конечно, если кто-то будет с оружием в руках атаковать наших военных, то они тоже станут целями", - сказал представитель Кремля.

Напомним, по данным Минобороны Украины, в ряды теробороны вступили более 100 тысяч украинцев. С первых дней войны между Россией и Украиной украинцы разными способами защищают свою страну - на фронте, в теробороне, занимаясь волонтерством.

Накануне президент Владимир Зеленский законодательно разрешил всем гражданам Украины использовать оружие для уничтожения противника. Эта норма действует только на период войны.

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